В России назвали договор между Москвой и Пхеньяном предупреждением США

Договор о всеобъемлющем партнерстве России и КНДР можно расценивать как предупреждение США. Такое мнение в интервью RT высказал ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Евгений Ким, комментируя визит российского лидера Владимира Путина в Пхеньян.

«Во всяком случае, это предупреждение американцам: не пытайтесь там устроить бузу. Я думаю, это и предупреждение не только американцам, но и южнокорейским сателлитам. Так что я думаю, что это очень мощный сигнал, чтобы не пытались обострять обстановку в этом регионе», — отметил Ким.

Вечером 18 июня самолет Ил-96-300 Путина совершил посадку в аэропорту Сунан близ Пхеньяна. Столицу КНДР к приезду российского лидера украсили плакатами и флагами РФ. Президента России встречал лично Ким Чен Ын.

Входе встречи главы государств утвердили начало всеобъемлющего стратегического партнерства между странами, поставив свои подписи под одноименным соглашением.

Как позднее отметил лидер Северной Кореи, документ предполагает развитие сотрудничества двух стран, в том числе в сфере военного дела. По его словам, соглашение вывело отношения между государствами на рельсы дальнейшего перспективного и благополучного развития. Среди направлений сотрудничества он также упомянул политику, экономику и культуру.

Ранее дипломат рассказал, какую продукцию КНДР может поставлять в Россию.