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Политолог раскрыл, почему договор между РФ и КНДР тревожит Запад

Политолог Ткаченко: Запад считает угрозой сотрудничество РФ и КНДР

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Двустороннее соглашение, подписанное президентом России Владимиром Путиным и председателем КНДР Ким Чен Ыном выведет отношения двух стран на новый уровень стратегического партнерства, что тревожит Запад. Об этом в беседе с газетой «Взгляд» заявил профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко, комментируя визит российского лидера в Пхеньян.

Эксперт обратил внимание, что американские политологи уже называют визит Путина в КНДР «самой опасной со времен Корейской войны угрозой» для безопасности США.

«То, как встречали Владимира Путина в Пхеньяне, говорит о многом. Фактически Ким Чен Ын приветствовал российского лидера как союзника и политика, чья позиция по основным проблемам евразийской безопасности перекликается с северокорейской», — сказал Ткаченко.

Вечером 18 июня самолет Ил-96-300 Путина совершил посадку в аэропорту Сунан близ Пхеньяна. Столицу КНДР к приезду российского лидера украсили плакатами и флагами РФ. Президента России встречал лично Ким Чен Ын.

Входе встречи главы государств утвердили начало всеобъемлющего стратегического партнерства между странами, поставив свои подписи под одноименным соглашением.

Как позднее отметил лидер Северной Кореи, документ предполагает развитие сотрудничества двух стран, в том числе в сфере военного дела. По его словам, соглашение вывело отношения между государствами на рельсы дальнейшего перспективного и благополучного развития. Среди направлений сотрудничества он также упомянул политику, экономику и культуру.

Ранее в Госдуме сочли визит Путина в КНДР волнительным для Запада.

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