Политолог объяснил, как соглашение по безопасности США и Украины отразится на СВО

Соглашение о гарантиях безопасности Украине от США не отразится на военной спецоперации, не изменит ситуацию на поле боя, убежден политолог, американист Дмитрий Дробницкий. Это слишком общий документ, в котором нет никаких конкретных шагов, объяснил он в беседе с 360.ru.

Напомним, президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский подписали на саммите «Большой семерки» соглашение по безопасности между двумя странами, которое рассчитано на 10 лет. Оно предполагает постоянные инвестиции в оборонную отрасль Украины, которые будут соответствовать стандартам НАТО.

Документ предполагает обмен разведданными, сотрудничество в военно-технической сфере, пояснил политолог. Каких-то конкретных шагов в нем нет, подчеркнул Дробницкий.

«Это общее соглашение, которое по уровню даже несколько ниже, чем- то, что было в свое время подписано с Афганистаном. Япония точно такое же соглашение подписала», — убежден он.

Для США соглашение является больше стратегическим документом, который они используют как «пиар-замену» членства Украины в НАТО, считает эксперт.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров до этого заявил, что соглашение о гарантиях безопасности с США не содержит ничего нового и касается помощи, которую Украина и так получает. Он назвал договор информационным поводом и медийной победой Зеленского.

Ранее стало известно, что Трамп может отменить соглашение о безопасности для Украины.