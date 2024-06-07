Зеленский ждет «высадку на Украине», подобную высадке в Нормандии

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на «высадку на Украине», аналогичную высадке союзных сил в Нормандии в 1944 году. Трансляцию мероприятия на побережье Франции вел YouTube-канал издания Times, передает РИА Новости.

Зеленскому задали вопрос, ждет ли он «высадки союзников на Украине». «Я надеюсь на это», — ответил глава государства.

Из официального графика президента США Джо Байдена следует, что он и Зеленский проведут встречу в Париже. Байден с супругой находится в турне по Франции, где, в частности, принимает участие в юбилейных мероприятиях по случаю 80-летия высадки союзнических войск в Нормандии. Россия при этом не была приглашена на празднование.

7 июня Эммануэль Макрон подтвердил разрешение Украине наносить удары французским оружием по военным целям на территории России. Президент пообещал выделить Киеву истребители Mirage 2000-5 и обучить тысячи украинских солдат.

Высадка морского десанта в Нормандии была крупнейшей в мировой истории морской десантной операцией по одновременному десантированию морем 156 тыс. военных. Она была проведена 6 июня 1944 года.

Ранее во Франции сочли неуместным выступление Зеленского в парламенте.