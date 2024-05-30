В МИД РФ прокомментировали ноту Польши об ограничении передвижения дипломатов

Посольство России в Варшаве получило ноту МИД Польши об ограничении передвижения дипломатов с 1 июня. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

Дипломат отметила, что нота польского ведомства не содержит разъяснений причин. По словам Захаровой, Россия примет ответные меры в отношении польского посольства в Москве, а также генконсульств в Иркутске, Калининграде и Санкт-Петербурге.

27 мая министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский анонсировал ввод ограничений на передвижение дипломатов из РФ по территории республики. Он уточнил, что при реализации данной инициативы сотрудники российского посольства смогут передвигаться только внутри столичного региона. Тем не менее эти ограничения не коснутся главы дипломатической миссии Москвы в Варшаве Сергея Андреева.

Позднее Захарова заявила, что Польша не направляла РФ никаких нот и разъяснений по поводу ограничения передвижения российских дипломатов по ее территории.

Сообщалось также, что сотрудники польского агентства внутренней безопасности задержали гражданина Польши и двух граждан Белоруссии по делу о подготовке диверсии «по поручению российской разведки».

Ранее МИД Польши запустил процедуру отзыва послов республики из 50 иностранных государств.