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В ЕС не утвердили направление доходов от активов РФ на закупки оружия Киеву

Боррель: в ЕС не утвердили направление доходов от активов РФ на оружие Киеву

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Yves Herman/Reuters

Глава Евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что министры иностранных дел стран Евросоюза не смогли утвердить решение о направлении доходов от активов РФ на закупки оружия Киеву. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Борреля, данное решение остается блокированным.

«Я не буду отрицать, что у нас были интенсивные и даже горячие дискуссии про эту военную помощь Украине, одобрение которой встречает некоторые препятствия на пути к необходимому единогласию», — заявил он.

До этого стало известно, что Венгрия блокирует одобрение ЕС изъятия прибыли с заблокированных российских активов на военные нужды Киева. 24 мая премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что правительство Венгрии проводит переоценку роли государства в рамках Североатлантического альянса, поскольку Будапешт не намерен принимать участие в потенциальной военной миссии НАТО на территории Украины. В этот же день российский посол в Лондоне Андрей Келин сказал, что руководству Великобритании не стоит идти на какие-либо комбинации в отношении суверенных активов России.

Ранее российские инвесторы подали более миллиона заявок для разблокировки активов.

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