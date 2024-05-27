Науседа победил на выборах президента Литвы

Действующий президент Литвы Гитанас Науседа победил во втором туре выборов главы государства, набрав 74,43% голосов. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные главной избирательной комиссии страны.

В результате подсчета голосов на всех 1 895 избирательных участках второй кандидат — премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните — набрала 24,06% голосов. Примечательно, что на прошлых выборах в 2019 году Шимоните выиграла в первом туре у Науседы, но проиграла ему во втором.

Шимоните признала свое поражение. Она также поздравила Науседу со вторым сроком в должности главы государства.

«Я хотела бы поздравить избранного президента Литвы», — цитирует слова премьера портал национального литовского радио LRT.

Ранее Науседа после первого тура президентских выборов, где не было выявлено победителя, оценил свой результат как «очень хороший», он получил более 44% голосов.

Незадолго до этого претендующий на переизбрание в рамках президентских выборов в Литве действующий глава государства Науседа заявил, что сам он проголосовал «за стабильность» в стране.

Ранее экс-кандидат в президенты Литвы заявил, что Россия развалилась бы без Путина.