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Захарова назвала «надуваловом» саммит по Украине в Швейцарии

Захарова: формулой мира по Украине будет отказ Запада от поставок оружия Киеву

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба лжет, когда говорит о сообщениях СМИ по готовности России прекратить конфликт с учетом нынешней ситуации на земле, заявила официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова. В своем Telegram-канале она отметила, что речь идет о том, что Москва никогда не отказывалась от переговоров.

«Врет Кулебище, как дышит — нервно <...> российские «источники» сообщают о том, что Россия никогда не отказывалась от переговоров, с апреля 2022 года, когда по требованию Британии киевский режим заблокировал переговорный процесс, о котором сам же и просил. За два года этот тезис звучал в тысячах интервью, заявлений и выступлений официальных лиц России», — пояснила Захарова.

Она добавила, что утверждения украинской стороны о том, что Россия якобы делает вид готовности к миру, чтобы помешать «саммиту мира» по Украине в Швейцарии, также являются ложными. Захарова подчеркнула, что данное мероприятие мало напоминает конференцию по урегулированию ситуации.

«Это очередное надувалово, придуманное Госдепартаментом США. И все это понимают. Как могут проводить «мирную конференцию» те, кто одновременно с якобы пацифистскими инициативами поставляет оружие в зону конфликта? Напомню, [глава европейской дипломатии Жозеп] Боррель на днях заявил, что прекращение поставок киевскому режиму вооружений завершит кровопролитие за пару недель. Вот это и есть настоящая «формула мира», — резюмировала официальный представитель МИД РФ.

Мирная конференция по Украине пройдет 15-16 июня в Бюргенштоке. Среди приглашенных — страны G7, G20, БРИКС. Всего — 160 делегаций из 120 стран. В России проведение конференции уже назвали «путем в никуда». Помимо Москвы, не будет на форуме Китая и Бразилии. Более того, не ждут на мероприятии и президента США Джо Байдена, скорее всего, политик будет занят в Калифорнии, где запланирован сбор средств на его предвыборную кампанию.

Ранее в ЕС усомнились в победе НАТО на Украине.

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