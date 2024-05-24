В Кремле раскрыли длительность и содержание переговоров Путина и Лукашенко

Президент России Владимир Путин со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко провели двухчасовые переговоры в узком составе. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Согласно информации президентской администрации, впоследствии главы двух стран продолжат совещание в расширенном составе.

Перед этим Путин и Лукашенко обсудили варианты реагирования на риски и угрозы, возникающие по периметру границ Союзного государства.

В апреле в Москве прошли переговоры президента Российской Федерации с главой Белоруссии. Главы государств обсудили конференцию по Украине в Швейцарии, атаки ВС РФ на украинские энергообъекты, заявления о возможном нападении России на страны Запада и многое другое. Уточняется, что переговоры продлились четыре часа.

Ранее Путин возложил цветы к монументу Победы в белорусской столице.