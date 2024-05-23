Политолог раскрыл, чем могут обернуться взаимные санкции США и Китая

Политический обозреватель Андрей Перла в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал сообщения о том, что Пекин наложил ограничения на 12 американских компаний. По его мнению, санкционное противостояние США и Китая будет продолжаться, а после вышеуказанных рестрикций этот процесс усилится.

«Мы наблюдаем обрыв финансовых, хозяйственных, всех вообще связей. В финале этого процесса терять в экономическом сотрудничестве им будет уже нечего. И тогда начнется война. За Тайвань для начала», — спрогнозировал эксперт.

Он добавил, что процесс постепенного расхождения Китая и США мир наблюдает уже сейчас.

22 мая министерство иностранных дел Китая заявило, что Пекин принял ответные меры против 12 компаний военно-промышленного комплекса (ВПК) и 10 высокопоставленных лиц США из-за американских санкций против китайских предприятий, связанных с Россией.

В распространенном заявлении отмечается, что ответные действия Китая вызваны «злоупотреблением односторонними санкциями, травлей и экономическим принуждением, которые серьезно нарушают законные права и интересы китайских компаний, институтов и индивидуальных лиц».

До этого госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон будет координировать санкционную политику с партнерами в Европе и в других местах против Китая в связи с поставками оттуда товаров, помогающих России укреплять военную промышленность.

Ранее в Совфеде заявили, что США не смогут ввести «бесплатные» санкции против Китая.