Вооруженным силам Украины (ВСУ) нечего противопоставить российским войскам, которые активно применяют корректируемые авиационные бомбы (КАБ) массой 500 и 1000 кг. Об этом пишет Forbes со ссылкой на украинских аналитиков.

Издание называет планирующие бомбы «чудо-оружием», которое российские истребители запускают вне зоны досягаемости украинских средств противовоздушной обороны (ПВО), с расстояния порядка 60 км.

По информации журнала, поскольку украинские военные не могут противостоять КАБ, командование ВСУ приняло решение наладить поставки планирующих бомб из Соединенных Штатов и переоборудовать для этих целей десятки оставшихся истребителей Су-27 и порядка 50 уцелевших истребителей МиГ-29.

4 июня военнослужащий 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ Иван Секач заявил, что российские КАБ способны уничтожить любые, даже самые укрепленные позиции украинской армии.

27 мая армия России нанесла удары по позициям ВСУ в Харьковской области с помощью КАБ.

КАБ-500 представляет собой целое семейство советских и российских корректируемых авиационных бомб калибром 500 килограмм. Первая из семейства — КАБ-500Л, управляемая по лазерному лучу, была принята на вооружение в 1975 году. В 1984 году была принята на вооружение следующая бомба этого семейства — КАБ-500Кр, наводящаяся на цель с помощью телевизионной ГСН. В последующем была разработана КАБ-500С с наведением по ГЛОНАСС.

Боевая часть бомбы может быть бетонобойной для разрушения бетонных перекрытий, фугасной и объемно-детонирующей для поражения пехоты и техники, в том числе в укрытиях, ударной волной.

Ранее украинскую армию обвинили в применении химоружия в Харьковской области.