Минфин сократит объемы покупки валюты в рамках бюджетного правила

Министерство финансов РФ планирует в период с 7 июня по 4 июля направить на покупку иностранной валюты и золота в рамках бюджетного правила ₽71,1 млрд. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на статистку от Минфина РФ.

Ежедневный объем операций составит эквивалент ₽3,7 млрд. Это примерно на треть меньше, чем в предыдущем периоде с 8 мая по 6 июня, когда дневные траты достигали ₽5,55 млрд (₽110,94 млрд за месяц).

Сокращение объемов связано со снижением нефтегазовых доходов федерального бюджета. По данным Минфина, в мае фактически полученные доходы оказались на ₽69,6 млрд меньше ожидаемых. Однако в июне ведомство прогнозирует дополнительные нефтегазовые поступления в размере ₽140,7 млрд.

«Минфин ожидает дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета в июне на сумму ₽140,7 млрд. Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема по итогам мая составило минус ₽69,6 млрд», — говорится в сообщении министерства.

До этого эксперт предсказал рекордные цены на золото из-за инфляции в США.

Ранее ЦБ запланировал увеличить продажи валюты на рынке в 10 раз из-за сокращения покупок Минфином.