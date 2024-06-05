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Депутат Гурулев заявил, что РФ способна нанести ядерный удар по Нидерландам

Депутат Гурулев предложил нанести ядерный удар по побережью Нидерландов

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Депутат Госдумы Андрей Гурулев в эфире телепередачи «Воскресный вечер» с Владимиром Соловьевым предложил нанести ядерный удар по Нидерландам. Его слова приводит Mk.ru.

Депутат в эфире программы заявил, что около 50-60% обеспечения Европы углеводородами находится на побережье в Нидерландах.

Он назвал это «жирной целью» для российских войск, которые, по его словам, способны нанести «критически неприемлемый ущерб» из-за которого, «Европа встанет на колени».

«Причем это дело одного дня. С минимальным расходом ядерного боеприпаса. Минимальным», — цитирует издание Гурулева.

31 мая зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявлял, что западные страны могут просчитаться в своих расчетах, что Российская Федерация никогда не применит ядерное оружие.

По его словам, страны Запада несколько лет назад говорили, что Москва не пойдет на открытый конфликт с Киевом, чтобы не испортить отношения с западными государствами, но они просчитались.

Ранее физики вычислили, где лучше всего прятаться от ядерного взрыва.

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