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В МИД назвали сроки визита президента Венесуэлы в Россию

Дипломат Щетинин: визит Мадуро будет согласован с учетом предстоящих выборов в Венесуэле

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Reuters

Сроки визита президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Россию будут согласованы с политическими процессами в латиноамериканской стране, в том числе с выборами главы государства. Об этом сообщил РИА Новости директор латиноамериканского департамента министерства иностранных дел РФ Александр Щетинин.

Дипломат отметил, что для Венесуэлы выборы президента являются важным событием. По словам Щетинина, с учетом этого и будет и найдена наиболее удобная для Мадуро и совпадающая с графиком президента России Владимира Путина дата для того, чтобы такой контакт состоялся.

Принципиальное согласие по этому вопросу есть, подчеркнул представитель МИД РФ.

Президентские выборы в Венесуэле, на которых будет избран глава государства на шестилетний срок, состоятся 28 июля 2024 года.

Мадуро занял пост президента Венесуэлы 19 апреля 2013 года. До этого он занимал посты министра иностранных дел в правительстве Уго Чавеса (2006—2013), вице-президента Венесуэлы (2012—2013).

Ранее Мадуро заявил о переходе России на новый уровень при Путине.

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