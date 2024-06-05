Марина Девятова рассказала об ответственности артистов за высказывания об СВО

Певица Марина Девятова в интервью «Абзацу» заявила об ответственности артистов с почетными званиями за свои высказывания.

«Надо понимать, когда вы получаете звания, когда человек получает погоны, на него [ложится] ответственность — чем больше звездочек, чем выше звание, тем больше ответственность. Поэтому важно понимать, что ты ртом говоришь, потому что сцена — это такое лобное место», — уточнила Девятова.

По мнению артистки, звезды со званиями несут ответственность за свои публичные высказывания и поступки перед президентом, перед народом, перед своими учителями и перед богом. Девятова считает, что талант артистам не принадлежит, он лишь дается некоторым при рождении.

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