Эксперт дал прогноз по поводу обновлений в правительстве РФ

Политолог, руководитель политической экспертной группы Константин Калачев в эфире «Радио 1» дал прогноз относительно кадровых перестановок в правительстве РФ. По его мнению, ключевые фигуры останутся на своих местах.

«Зачем ломать то, что работает? От добра добра не ищут. С моей точки зрения, главное — это то, что реформы правительства требуются в случае проведения существенных политических и экономических реформ. <...> И, собственно говоря, правительство смогло в условиях санкций обеспечить рост российской экономики, оставить уровень благосостояния россиян на прежнем месте», — отметил эксперт.

По мнению Калачева, слухи насчет новых должностей министров распускаются, чтобы «оживить политический пейзаж».

7 мая президент России Владимир Путин подписал указ о сложении полномочий правительством, поручив уходящему кабмину продолжать работу до сформирования нового состава министров и вице-премьеров.

Кабмин был утвержден 21 января 2020 года после отставки предыдущего правительства под руководством Дмитрия Медведева.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, что кандидатуры министров силового блока и главы министерства иностранных дел могут быть внесены президентом и рассмотрены Совфедом до 15 мая. По ее словам, сенаторы готовы к консультациям.

Ранее стало известно, какую страну посетит Путин после инаугурации.