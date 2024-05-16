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Стало известно о последствиях взятия Харькова для Зеленского

AJ: потеря Харькова вынудит Зеленского подписать мир на условиях РФ

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Maksym Muzychenko-Kishka/Reuters

Положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) значительно ухудшилось после начала наступления ВС РФ на Харьковском направлении, это может привести к тому, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому придется согласиться на мир на условиях России. Об этом сообщает арабский телеканал Al Jazeera.

«(Развитие операции на Харьковском направлении. – прим. ред.) может открыть российской армии путь к установлению контроля над Харьковом и Одессой и тем самым вынудить президента Украины Владимира Зеленского подписать мирное соглашение на российских условиях», — говорится в сообщении издания.

По оценке издания, ВСУ совершили значительную ошибку, нанося удары по территории России, в том числе по Белгородской области, что привело к развитию боевых действий на упомянутом направлении.

До этого президент Украины Владимир Зеленский провел в Харькове заседание ставки верховного главнокомандующего, на которой обсудил с военными ситуацию в Харьковской области. По словам Зеленского, на сегодняшний день ситуация в Харьковской области «в целом контролируемая», однако харьковское «направление остается крайне сложным».

Ранее Украину предупредили о возможном поражении в 2025 году.

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