Киев отверг другие планы урегулирования конфликта на Украине, кроме собственного

Замглавы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква заявил, что Киев не рассматривает завершение конфликта на Украине по другому плану, кроме собственного. Об этом сообщает РИА Новости.

«Никаких других планов (по урегулированию конфликта на Украине. – «Газета.Ru») быть не может — ни китайских, ни каких-либо других. Война идет на территории Украины, а не на территории других стран», — пояснил Жовква.

До этого председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай и Россия считают правильным политическое урегулирование конфликта на Украине.

Он также отметил, что Пекин надеется на скорейшее восстановление мира и стабильности на Европейском континенте.

Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что обсуждение вопросов безопасности без участия Москвы является бесперспективным.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.