Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным «Ронин» заявил, что основной причиной уклонения от мобилизации в стране является нежелание людей попасть во власть некомпетентного командования. Его слова приводит «Зеркало недели».

«Потому что многие приказы откровенно безумные. В погоне за крестиками и стрелочками на карте некоторые командиры не заботятся о своих людях в принципе», — заявил он.

По словам военного, если начальство отправляет бойца в какой-то окоп и говорит, что там никого нет, то там точно есть противник. Поэтому опытные военнослужащие не оспаривают приказы командования, но при этом не выполняют их и отсиживаются в укрытии.

Он также рассказал, что одного командира лишили звания за отказ отправлять на штурм 18 человек, оставшихся у него в подчинении.

16 мая российские военнослужащие группировки «Юг» нанесли удар по двум бригадам ВСУ у Часова Яра и Антоновки в Донецкой народной республике, в результате чего противник потерял до 520 солдат.

Днем ранее стало известно, что командование ВСУ перебросило из-под донецкого населенного пункта Часов Яр одну из своих «элитных» бригад «Лють» на Харьковское направление, где успешно наступают российские войска.

Ранее в Минобороны рассказали о потерях ВСУ за сутки.