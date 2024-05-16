Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Военный ВСУ пожаловался на отсутствие пополнения

«Зеркало недели»: если ВСУ не получит пополнения, воевать будет некому

close
100%
Thomas Peter/Reuters

Военный медик из Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным «Ронин» заявил, что если не будет пополнения, фронт рухнет, а воевать будет некому. Об этом военнослужащий рассказал в интервью украинскому изданию «Зеркало недели».

«Если пополнения не будет, то фронт рухнет, потому что нам просто будет некем воевать. В нашем батальоне есть оружие, но стрелять из него некому», – пожаловался боец, добавив, что «ничем хорошим это не закончится».

Владимир Зеленский ранее на фоне нехватки личного состава и продолжающейся тотальной мобилизации потребовал от назначенного главкома украинскими войсками Александра Сырского иного подхода к мобилизации и ротации военных, чтобы задействовать почти миллион человек, не воевавших на фронте.

По словам военнослужащего, в последние полгода в его подразделении не было пополнения. Также он рассказал о случаях самовольного оставления частей бойцами, которые давно находятся на линии соприкосновения.

16 мая Минобороны РФ сообщило, что российские военнослужащие группировки «Юг» нанесли удар по двум бригадам ВСУ у Часова Яра и Антоновки в Донецкой народной республике, в результате чего противник потерял до 520 солдат, четыре бронемашины, четыре автомобиля, американскую гаубицу М777 и самоходную
установку «Акация».

Ранее стало известно о новой тактике украинских военных в ЛНР.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами