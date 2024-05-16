Военный медик из Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным «Ронин» заявил, что если не будет пополнения, фронт рухнет, а воевать будет некому. Об этом военнослужащий рассказал в интервью украинскому изданию «Зеркало недели».

«Если пополнения не будет, то фронт рухнет, потому что нам просто будет некем воевать. В нашем батальоне есть оружие, но стрелять из него некому», – пожаловался боец, добавив, что «ничем хорошим это не закончится».

Владимир Зеленский ранее на фоне нехватки личного состава и продолжающейся тотальной мобилизации потребовал от назначенного главкома украинскими войсками Александра Сырского иного подхода к мобилизации и ротации военных, чтобы задействовать почти миллион человек, не воевавших на фронте.

По словам военнослужащего, в последние полгода в его подразделении не было пополнения. Также он рассказал о случаях самовольного оставления частей бойцами, которые давно находятся на линии соприкосновения.

16 мая Минобороны РФ сообщило, что российские военнослужащие группировки «Юг» нанесли удар по двум бригадам ВСУ у Часова Яра и Антоновки в Донецкой народной республике, в результате чего противник потерял до 520 солдат, четыре бронемашины, четыре автомобиля, американскую гаубицу М777 и самоходную

установку «Акация».

Ранее стало известно о новой тактике украинских военных в ЛНР.