В Каспийске дети засняли, как в школе рухнул потолок

В дагестанской школе во время занятий обрушился потолок. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Инцидент произошел в Каспийске, в школе №2. По словам детей, часть облицовки упала рядом с ученицей. Девочка не пострадала.

На кадрах с места инцидента заметно, как на полу лежат куски облицовки, на потолке заметны деревянные перекрытия. По данным источника, в учебном заведении уже длительное время не было ремонта.

Как сообщает Life со ссылкой на Shot, после произошедшего в школе продолжились занятия. О реакции учебного заведения на произошедшее информация отсутствует.

До этого в Новосибирске во время занятия на школьников обрушился потолок. Как заявили очевидцы, части строительных материалов попали на детей. О том, пострадал ли кто-то из них, не сообщается.

Подобный случай произошел и в Челябинской области, где штукатурка едва не попала на головы троим детям. Информация о пострадавших не поступала. Известно, что в заведение приходили рабочие, которые займутся ремонтом.

Ранее в Копейске у женщины в квартире рухнул потолок из-за маргинальных соседей.