Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Каспийске дети засняли, как в школе рухнул потолок

В Каспийске в школе обрушился потолок

В дагестанской школе во время занятий обрушился потолок. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Инцидент произошел в Каспийске, в школе №2. По словам детей, часть облицовки упала рядом с ученицей. Девочка не пострадала.

На кадрах с места инцидента заметно, как на полу лежат куски облицовки, на потолке заметны деревянные перекрытия. По данным источника, в учебном заведении уже длительное время не было ремонта.

Как сообщает Life со ссылкой на Shot, после произошедшего в школе продолжились занятия. О реакции учебного заведения на произошедшее информация отсутствует.

До этого в Новосибирске во время занятия на школьников обрушился потолок. Как заявили очевидцы, части строительных материалов попали на детей. О том, пострадал ли кто-то из них, не сообщается.

Подобный случай произошел и в Челябинской области, где штукатурка едва не попала на головы троим детям. Информация о пострадавших не поступала. Известно, что в заведение приходили рабочие, которые займутся ремонтом.

Ранее в Копейске у женщины в квартире рухнул потолок из-за маргинальных соседей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами