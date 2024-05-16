Актриса Основина заявила о возвращении в сериал «Склифосовский» после травмы ноги

Актриса Ирина Основина сообщила в шоу «Малахов», что вернется в сериал «Склифосовский».

Основина призналась, что команда сериала звонила ей и приглашала на съемки. Однако долгое время артистка не могла вернуться из-за травмы ноги. Она призналась, что несколько месяцев назад сломала ногу.

«Я пишу: «Я на костылях. Палку мне только в июне обещают». Причем позвонила еще одна продюсер. Говорит: «Да посадите ее в приемной, пускай говорит свой текст. Все же репризы». Мне пишут, что в сценарии не прописано, что Фаина (героиня Основиной) на костылях», — поделилась артистка.

По словам артистки, в это же время у Константина Юшкевича, который играет хирурга Куликова, тоже были проблемы с ногой.

«В принципе, там не передвинуть, потому что это производство. Но когда два инвалида-артиста, которые бегают во всех сериях, и вдруг они будут все на костылях. Ну право. Костя только сейчас пришел. Ему пока нельзя нагибаться… Костя пришел уже, начал сниматься. А мне сказали, что мы снимаем последний июль», — рассказала актриса.

Ведущий шоу Андрей Малахов заявил, что не может представить сериал «Склифосовский» без Основиной.

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