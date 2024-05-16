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Глав ЦБ допустила снижение ключевой ставки в РФ

Набиуллина допустила снижение ключевой ставки во второй половине года

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Пресс-служба Госдумы РФ

В России не исключили снижение ставки ЦБ уже во второй половине текущего года при соблюдении ряда условий. Об этом рассказала глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе визита в Китай, передает Telegram-канал Shot.

«Мы будем смотреть как ситуация развивается. Если инфляция будет устойчиво снижаться, то (снижение ставки) возможно во второй половине года», — сказала глава ЦБ.

При этом если ситуация будет нестабильной — то ЦБ может принять и другие меры, подытожила Набиуллина.

«Мы будем делать все необходимое с точки зрения бюджетной политики. Конечное решение за Центральным банком», — ответил на заявление главы ЦБ министр финансов РФ Антон Силуанов.

До этого стало известно, что на последнем заседании Банка России мнения экспертов разделились : часть выступала за сохранение ставки на уровне 16%, другие предлагали повысить ее до 17%. Поддерживающие повышение ссылались на риски замедления дезинфляции и инертность госрасходов к высоким ставкам, тогда как сторонники сохранения ставки указывали на снижение инфляции и эффект от предыдущих повышений.

Ранее в ЦБ рассказали , как рассчитать процент по вкладам.

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