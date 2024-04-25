Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

США заявили о готовности ввести санкции против Китая

Минфин США готов ввести санкции против банков КНР за военные поставки в РФ

close
100%
Global Look Press

Соединенные Штаты готовы при необходимости вводить санкции в против китайских банков, которые содействуют поставкам продукции военного назначения в РФ. Об этом сообщила министр финансов США Джанет Йеллен в интервью Reuters.

«Есть подписанный американским президентом указ, который наделяет минфин США полномочиями вводить санкции в отношении иностранных банков — в КНР или других точках — за содействие поставкам товаров военного назначения в РФ», — заявила она.

Днем 25 апреля министерство обороны Китая выразило решительный протест размещению ракет США средней дальности на Филиппинах.

В этот же день государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен прибыл в Пекин.

Кроме того, постоянный представитель Соединенных Штатов при НАТО Джулианн Смит заявила, что Китай не может претендовать на нейтральную позицию в ситуации с конфликтом на Украине, поскольку материально поддерживает Россию.

Ранее в Китае высказались о потенциальных санкциях США из-за торговли с Россией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами