США заявили о готовности ввести санкции против Китая

Соединенные Штаты готовы при необходимости вводить санкции в против китайских банков, которые содействуют поставкам продукции военного назначения в РФ. Об этом сообщила министр финансов США Джанет Йеллен в интервью Reuters.

«Есть подписанный американским президентом указ, который наделяет минфин США полномочиями вводить санкции в отношении иностранных банков — в КНР или других точках — за содействие поставкам товаров военного назначения в РФ», — заявила она.

Днем 25 апреля министерство обороны Китая выразило решительный протест размещению ракет США средней дальности на Филиппинах.

В этот же день государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен прибыл в Пекин.

Кроме того, постоянный представитель Соединенных Штатов при НАТО Джулианн Смит заявила, что Китай не может претендовать на нейтральную позицию в ситуации с конфликтом на Украине, поскольку материально поддерживает Россию.

Ранее в Китае высказались о потенциальных санкциях США из-за торговли с Россией.