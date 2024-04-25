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Путин пообещал дальше поддерживать российский бизнес

Путин: власти продолжат поддерживать бизнес, чтобы он мог заботиться о гражданах

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Власти РФ продолжат поддерживать отечественный бизнес, чтобы он и дальше мог заботиться о гражданах. Об этом в рамках съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) заявил президент России Владимир Путин, слова которого передает ТАСС.

«Государство и дальше будет поддерживать бизнес, чтобы он запускал перспективные проекты, наращивал вложения капитала, создавал новые рабочие места, словом, и действовал в деловых интересах, и работал на повышение благосостояния граждан», — заявил Путин.

Также Путин заявил, что Россия не собирается абсолютно все производить у себя, но должна увеличить выпуск товаров и услуг на собственной технологической базе.

Кроме того, президент РФ призвал крупный бизнес традиционно принять участие в предстоящем Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Также Путин заявил, что в ближайшие годы РФ предстоит на десятки процентов увеличить объемы промышленного производства.

Ранее Путин заявил, что Россия столкнется с нехваткой кадров в ближайшие годы.

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