Экономист назвал способ вернуть конфискованные активы РФ

Доктор экономических наук Владимир Осипов в беседе с Tsargrad.tv назвал способ вернуть конфискованные Западом российские активы. Он отметил, что необходимо не только в ответ изъять средства США и Евросоюза, но и предусмотреть возможность возвращения конфискованных денег по частям.

Принцип, по его словам, следующий: чем дольше иностранное государство отказывается отдать конфискованные российские активы, тем сильнее сокращается сумма, которую РФ готова ему вернуть. Об этом важно заявить открыто, выпустив документы на всех языках, считает эксперт.

«Согласно поведенческой экономике, чувство потери значительно глубже, чем чувство приобретения. Утрата денег вызовет у человека больше эмоций, чем их приобретение. Я предлагаю этим принципом воспользоваться. Вот тогда мы покажем зубы. Они не решатся на то, чтобы лишиться собственных активов в двойном масштабе», — сказал Осипов.

20 апреля палата представителей США одобрила законопроекты о выделении почти $61 млрд военной помощи Украине, оказании военной помощи Израилю и Тайваню, а также конфискации замороженных активов России фактически для их передачи Киеву.

24 апреля президент США Джо Байден подписал документ.

Ранее экономист заявил, что курс доллара упадет после передачи российских активов Украине.