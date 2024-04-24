В МИД РФ прокомментировали передачу США Украине ракет ATACMS

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что на фоне международных конференций по урегулированию ситуации на Украине США поставляют Киеву ракеты повышенной дальности, вооружая украинского президента Владимира Зеленского для совершения террористических актов. Об этом она написала в своем Telegram-канале.



По ее словам, англосаксы и Киев назойливо пытаются втянуть мировое сообщество в конференции по «формуле Зеленского», при этом американцы «держат в кармане фигу».

«План Вашингтона до тошноты прост: затащить всех под предлогом «мирных намерений» на пустую сходку, а самим нарастить террористический потенциал Зеленского», — отметила Захарова.

24 апреля стало известно, что США в марте тайно поставили Украине тактические баллистические ракеты дальнего радиуса действия ATACMS, и украинские вооруженные силы их уже применили, когда ударили 17 апреля по аэродрому в Крыму.

Ранее в Венгрии назвали бессмысленной мирную конференцию по Украине без России.