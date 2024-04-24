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Лукашенко стал главой Всебелорусского народного собрания

Лукашенко избран председателем VII Всебелорусского народного собрания

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Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Pool/Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко избран председателем VII Всебелорусского народного собрания. Об этом сообщает издание БелТА.

Председатель Национального статистического комитета Инна Медведева 24 апреля озвучила итоги тайного голосования на заседании ВНС, по итогам которого на пост председателя выбрали Лукашенко.

Днем 24 апреля сообщалось, что на этот пост главу государства выдвинул делегат ВНС, генеральный секретарь Белорусского Красного Креста Дмитрий Шевцов.

Всебелорусское народное собрание – высший представительный орган народовластия Белоруссии, определяющий стратегические направления развития общества и государства, обеспечивающий незыблемость конституционного строя, преемственность поколений и гражданское согласие.

Лукашенко в рамках собрания заявил, что в союзе Российской Федерации и Белоруссии не случится никакого насилия и поглощения.

Ранее Лукашенко рассказал о ядерном оружии в Белоруссии.

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