Шольц призвал не допустить прямого конфликта между Россией и НАТО

Конфликт между Россией и Украиной не должен превратиться в противостояние с НАТО. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, передает ТАСС.

«Важно еще, что мы — страны НАТО — не воюем с Россией», — отметил он.

По словам Шольца, особенно важно в такой ситуации не делать неосторожных шагов, которые могут привести к прямому конфликту между Россией и Североатлантическим альянсом. Он добавил, что Германия и Великобритания вместе «находятся на стороне Украины».

Канцлер Германии подчеркнул, что Европа и США не собираются отказываться от поддержки Украины и сделают все возможное, чтобы страна могла «защитить себя от агрессии».

В понедельник, 22 апреля, в Германии усомнились в отказе Шольца поставлять Украине Taurus. По мнению руководителя компании Airbus Defence and Space Михаэля Шёльхорна, при достаточной политической воле ФРГ нашла бы варианты использования ракет Украиной без участия немецких военных.

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