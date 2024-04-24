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Шольц призвал не допустить прямого конфликта между Россией и НАТО

Шольц заявил, что НАТО поддерживает Украину, но не воюет с РФ

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Johanna Geron/Reuters

Конфликт между Россией и Украиной не должен превратиться в противостояние с НАТО. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, передает ТАСС.

«Важно еще, что мы — страны НАТО — не воюем с Россией», — отметил он.

По словам Шольца, особенно важно в такой ситуации не делать неосторожных шагов, которые могут привести к прямому конфликту между Россией и Североатлантическим альянсом. Он добавил, что Германия и Великобритания вместе «находятся на стороне Украины».

Канцлер Германии подчеркнул, что Европа и США не собираются отказываться от поддержки Украины и сделают все возможное, чтобы страна могла «защитить себя от агрессии».

В понедельник, 22 апреля, в Германии усомнились в отказе Шольца поставлять Украине Taurus. По мнению руководителя компании Airbus Defence and Space Михаэля Шёльхорна, при достаточной политической воле ФРГ нашла бы варианты использования ракет Украиной без участия немецких военных.

Ранее журналисты выяснили, как Германия «готовится к войне» с Россией.

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