Между Грузией и Литвой разгорелся дипломатический скандал

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили прокомментировал требование депутата от Литвы Петраса Ауштрявичуса ввести санкции против руководителей грузинской полиции за якобы жестокое обращение с демонстрантами, выступающими против законопроекта «О прозрачности иностранного влияния». Его слова цитирует газета «Взгляд».

Папуашвили заявил, что «посольство Литвы в Грузии должно разъяснить причины нападок этого политика на грузинскую полицию». Такой призыв Ауштрявичуса является «нападением» на грузинские государственные институты, подчеркнул парламентарий.

«Атака на полицию является нападением на грузинское государство», — сказал Папуашвили.

Отмечается, что реакция Вильнюса пока не последовала.

Правящая партия «Грузинская мечта» внесла законопроект «О прозрачности иностранного влияния» в парламент в начале апреля. В сопроводительной записке отмечается, что инициатива предполагает обязательную регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, доходы которых, особенно более 20%, поступают из-за границы.

Согласно документу, все организации, которые занимаются «интересами иностранных сил», должны быть зарегистрированы в специальном государственном реестре. При регистрации требуется указать полученные доходы и подать декларацию.

Ранее власти Грузии заявили, что принятию законопроекта об иноагентах нет альтернативы.