Патрушев объяснил, почему прозападные страны боятся признать правоту РФ по Украине

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что «прозападные страны, которые ранее обвиняли РФ в агрессии против Украины, изменили свое мнение после обнародованных Москвой фактов о киевском режиме и теперь признают, что Россия была вынуждена защищаться». Об этом пишет РИА Новости.

В Санкт-Петербурге 23-25 апреля проходит XII международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Российскую делегацию возглавил Патрушев. Накануне он посетил экспозицию, посвященную украинскому нацизму, в рамках выставки на форуме представителей по безопасности. Глава Совбеза РФ назвал экспозицию очень полезной и отметил, что за границей доказательства Москвы «слышат».

По словам Патрушева, многие страны, которые ранее обвиняли Россию в агрессии на Украине, сейчас изменили свое мнение.

«Мы их убедили. И они говорят: «Нет, Россия защищалась и вынуждена была защищаться, Россия не нападала». И даже те страны, которые занимают прозападную позицию, они тоже понимают, только говорят: «Вы нас, пожалуйста, не называйте»... Боятся, что если на них санкции будут наложены, то им будет тяжело», — сообщил Патрушев после осмотра экспозиции.

Ранее Патрушев подтвердил связь террористов из «Крокуса» с Украиной.