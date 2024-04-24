Шри-Ланка сообщила о намерении вступить в БРИКС

Шри-Ланка может стать членом БРИКС в ближайшее время. Об этом сообщил посол республики в России Джанита Лиянаге, слова которой передает РИА Новости.

По ее словам, у страны есть желание в ближайшем будущем вступить в БРИКС+. Она подчеркнула, что это даст возможность обеспечить безопасность как транспортную, так и продовольственную.

23 апреля стало известно, что на Шри-Ланке с участием группы компаний «Дело» может быть создан транспортный хаб для международной торговли и трансшипмента.

15 апреля глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что на вступление в БРИКС к настоящему времени претендуют более 40 государств.

В настоящее время объединение БРИКС включает в свой состав десять государств — это Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика, Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия.

Ранее в Бразилии поддержали переход на внутренние валюты в БРИКС.