В Молдавии передали в суд обвинения против главы Гагаузской автономии

Прокуратура Молдавии передала в суд обвинения против главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул по делу о финансировании партии «Шор». Сообщение об этом появилось на странице пресс-службы молдавской прокуратуры в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Уголовное дело в отношении Евгении Гуцул и секретаря центрального офиса бывшей политической партии «Шор» направлено в суд», — сказано в сообщении.

До этого Гуцул заявила, что президент Молдавии Майя Санду стремится превратить телевидение страны в партийный рупор, пытается контролировать и в перспективе закрыть общественное телевидение Молдавии. По ее словам, телерадио Гагаузии GRT является одним из немногих телеканалов, куда приглашают представителей оппозиционных партий и где не боятся поднимать «действительно острые и злободневные вопросы».

21 апреля молдавский оппозиционный политик Илан Шор заявлял о создании политического блока перед выборами и референдумом о вступлении в Евросоюз осенью. Он добавил, что будет возглавлять объединение молдавской оппозиции «Победа» с главой Гагаузии Евгенией Гуцул. Также Шор отметил, что представители оппозиции вынуждены проводить съезд в России, так как на данный момент республика представляет собой «захваченное государство, где сформирован ГУЛАГ».

Ранее экс-премьер Молдавии раскритиковал прозападный курс Кишинева.