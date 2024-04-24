В США обеспокоились действиями Китая в Азии

Глава Индо-Тихоокеанского командования США Джон Аквилино заявил, что Китай становится все более агрессивным в своей риторике и действиях в Азии. Его слова приводит Bloomberg.

По его словам, Пекин также усилил давление на Вашингтон перед визитом в страну госсекретаря США Энтони Блинкена.

«Мы все должны понимать, что все происходит очень быстро. Наращивание военной мощи, несмотря на плохую экономику, усиление нарратива о том, что все, что находится в пределах 10-ти пунктирной линии [зона в Южно-Китайском море], является суверенной территорией Китая, а затем действия, направленные на принуждение к исполнению», — сказал Аквилино.

По его словам, действия Пекина в Южно-Китайском море крайне опасны и дестабилизируют ситуацию в регионе. Командующий также раскритиковал Китай за «более агрессивный план кампании принуждения и давления» вокруг Тайваня.

До этого заместитель председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся заявил, что Китай не стремится вступать в холодную или горячую войну с какими-либо государствами, однако нарушать его суверенитет недопустимо. По его словам, «территориальный суверенитет Китая не может ущемляться, а его коренные интересы не могут оспариваться».

Ранее глава минобороны Китая призвал Вашингтон уважать интересы Пекина в Южно-Китайском море.