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Экс-советник Пентагона объяснил, почему Украина уже проиграла в военном конфликте

Макгрегор: ВСУ не могут продолжать бои при исчерпанном личном составе

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Wikimedia Commons

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают обороняться и строить окопы, однако это бессмысленно при практической потере личного состава армии. Такое мнение высказал бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Redacted.

Эксперт считает, что украинский конфликт подходит к своему завершению.

«Я не представляю, чтобы кто-то смог заполнить эти окопы», — сказал Макгрегор.

Он подчеркнул, что даже в случае если одна или несколько стран НАТО отправили бы своих военных на Украину, это все равно никак не повлияло бы ситуацию из-за их малой численности в сравнении с личным составом армии России в зоне боевых действий.

23 апреля министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что с начала специальной военной операции Вооруженные силы Украины потеряли почти 500 тысяч человек. Генерал армии подчеркнул, что в настоящее время российские войска владеют инициативой на всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать украинские силы.

Ранее Путин снова заявил о готовности России к переговорам по Украине.

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Операция на Украине
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