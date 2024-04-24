Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают обороняться и строить окопы, однако это бессмысленно при практической потере личного состава армии. Такое мнение высказал бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Redacted.

Эксперт считает, что украинский конфликт подходит к своему завершению.

«Я не представляю, чтобы кто-то смог заполнить эти окопы», — сказал Макгрегор.

Он подчеркнул, что даже в случае если одна или несколько стран НАТО отправили бы своих военных на Украину, это все равно никак не повлияло бы ситуацию из-за их малой численности в сравнении с личным составом армии России в зоне боевых действий.

23 апреля министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что с начала специальной военной операции Вооруженные силы Украины потеряли почти 500 тысяч человек. Генерал армии подчеркнул, что в настоящее время российские войска владеют инициативой на всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать украинские силы.

Ранее Путин снова заявил о готовности России к переговорам по Украине.