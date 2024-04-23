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НАТО обвинили в планах нарушить международные договоры по ядерному оружию

ICAN: НАТО нарушит договоры по ядерному оружию в случае его размещения в Польше

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Global Look Press

Страны Североатлантического альянса нарушат Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в случае размещения ядерного вооружения на территории Польши. Об этом заявили в Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN).

«Члены НАТО утверждают, что совместное использование ядерного оружия соответствует их обязательствам по ДНЯО», — указывается в заявлении.

При этом в организации утверждают, что это «явно нарушает дух, если не текст договора».

По оценке ICAN, ДНЯО является единственным международным договором, который прямо воспрещает странам размещать ядерное вооружение на территории другого государства.

Некоторое время назад польский президент Анджей Дуда заявил, что республика готова разместить на своей территории ядерное оружие США.

При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг отверг возможность появления ядерного оружия в Польше.

Ранее Дуда прокомментировал свое заявление о ядерном оружии.

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