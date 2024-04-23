Украина вышла из еще одного соглашения с Россией

Украина вышла из соглашения с Российской Федерацией о сотрудничестве пограничных областей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель украинского правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

Он напомнил, что данный документ был подписан 27 января 1995 года в Харькове.

Мельничук также сообщил, что его страна вышла из соглашения с Белоруссией о сотрудничестве в области государственного испытания и охраны сортов растений. Речь идет о документе, который был подписан 21 мая 2004 года в Минске.

21 апреля сообщалось, что Украина разорвала сотрудничество с МЧС Белоруссии по теме предупреждения чрезвычайных ситуаций.

8 марта стало известно, что Украина вышла из соглашения с Содружеством Независимых Государств (СНГ) о вооруженных силах и пограничных войсках.

В феврале Украина вышла из трех соглашений в рамках СНГ. В частности, речь идет о соглашениях о принципах и порядке выполнения военных перевозок, а также о двух договорах о сотрудничестве в медицинской сфере.

Ранее Украина разорвала ряд соглашений с РФ, Сирией, Ираном, Белоруссией и заключенных в рамках СНГ.