На всей территории Украины прозвучали сирены воздушной тревоги

Зона воздушной тревоги распространилась на все украинские регионы, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Согласно информации ресурса по оповещению населения, сирены тревоги звучат в Черновицкой, Черниговской, Черкасской, Хмельницкой, Харьковской, Тернопольской, Сумской, Ровненской, Полтавской, Одесской, Николаевской, Львовской, Кировоградской, Киевской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Житомирской, Днепропетровской, Волынской и Винницкой областях. Означенные регионы подсвечены на онлайн-карте красным цветом.

Незадолго до этого взрыв произошел в городе Харьков на северо-востоке Украины.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее над Украиной заметили загадочное свечение, похожее на огромный метеорит.