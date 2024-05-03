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Уехавший в США российский фигурист заявил, что нашел себе украинских друзей

Живущий в США фигурист Десятов признался, что скучает по друзьям из Москвы

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Joosep Martinson/International Skating Union/International Skating Union/Getty Images

Американский фигурист русского происхождения Иван Десятов, выступающий в танцах на льду в паре с Изабеллой Флорес, рассказал об адаптации после переезда. Его слова передает A Divine Sport.

«Можно адаптироваться — познать культуру, язык. Просто сложно найти друзей. Я очень скучаю по своим друзьям из Москвы. Но я нашел много русскоязычных людей, которые переехали в Америку год или два назад, после начала СВО. Большинство из них украинцы, но это не проблема, все культуры здесь великие, и это не имеет ничего общего с тем, что в политике», — сказал Десятов.

Мать Десятова с Украины, а отец из России. Фигурист встал в пару с Флорес в июне 2022 года.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям из-за политической ситуации. Так, Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований.

Ранее Жулин назвал семизначную сумму для комфортной жизни в Москве.

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