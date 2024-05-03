Израиль выдвинул ХАМАС ультиматум по прекращению огня

Израиль дал радикальной группировке ХАМАС неделю на принятие предложения о прекращении огня на территории сектора Газа, в противном случае ЦАХАЛ начнет военную операцию в Рафахе. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

«Израиль дал ХАМАС неделю на то, чтобы согласиться на сделку по прекращению огня, или он начнет военную операцию в Рафахе», — говорится в тексте.

В материале также отмечается, что делегация ХАМАС прибудет в Каир для завершения переговоров с израильской стороной по прекращению огня.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на израильских и египетских чиновников писала, что Израиль готов в ближайшие дни направить делегацию в Каир для переговоров по прекращению огня и сделке по обмену заложниками с палестинской группировкой ХАМАС.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил намерение Израиля провести операцию в городе Рафах на юге сектора Газа и достичь всех заявленных целей войны, отметив, что у страны нет другого выбора.

Ранее генсек ООН прокомментировал израильскую операцию в Рафахе.