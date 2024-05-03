Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые создали из меди антимикробное покрытие для сенсорных дисплеев

CommMats: медная пленка толщиной 3,5 нм устранила 99,9% бактерий стафилококка

close
100%
Shutterstock

Испанские ученые из Барселонского института науки и технологий разработали ультратонкую медную пленку с бактерицидным эффектом. Ее можно использовать для защиты экранов сенсорных устройств от патогенов. Исследование опубликовано в научном журнале Communications Materials (CommMats).

Медь — хорошо известный биоцидный металл с высокой эффективностью против широкого спектра микроорганизмов. Однако медные покрытия преимущественно непрозрачны, что на сегодня не позволяет реализовать прозрачное антимикробное решение на основе меди, подходящее для дисплеев. Кроме того, высокая электропроводность металлической пленки может отрицательно повлиять на работу сенсорных функций мобильных устройств.

Команда создала прозрачную наноструктурированную медную поверхность (TANCS), которая не проводит ток и устойчива к росту определенных микробов.

Процесс изготовления поверхности включал нанесение на стеклянную подложку ультратонкой медной пленки номинальной толщиной 3,5 нанометра. Затем исследователи применили процесс быстрого термического отжига для формирования обезвоженных наночастиц меди оптимального размера и распределения.

Особая конструкция и метод обеспечили противомикробный эффект, прозрачность, нейтральность цвета и электрическую изоляцию.

Авторы исследования изучили морфологию изготовленного покрытия, оптический отклик, антимикробную эффективность и механическую прочность. TANCS продемонстрировал способность устранять более 99,9% золотистого стафилококка, присутствующего на тестируемых поверхностях, в течение двух часов в строгих сухих условиях испытаний.

Кроме того, подложка продемонстрировала оптическую прозрачность, обеспечивающую 70–80% светопропускания в видимом диапазоне (380–750 нм) и нейтральность цвета.

Ранее ученые превратили кожуру граната в антимикробный препарат.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами