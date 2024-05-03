Разведка США считает возможным участие РФ в еще одном вооруженном конфликте

Российская Федерация и Китай более тесно сотрудничают по военным вопросам, включая потенциальное вторжение на Тайвань. Об этом заявила директор Национальной разведки Аврил Хейнс, слова которой передает Bloomberg.

«Мы впервые видим, как КНР и РФ проводят совместные учения в отношении Тайваня, и признаем, что это место, где Китай определенно хочет, чтобы Россия работала с ними, и мы не видим причин, по которым они бы этого не сделали», — сказала Хейнс.

3 мая сообщалось, что визит Владимира Путина в Китай запланирован на 15-16 мая.

Днем ранее секретарь китайского посольства в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил, что торговые отношения между Россией и Китаем не должны подвергаться вмешательству третьих стран.

Тем временем представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чжу Фэнлянь заявила, что Вашингтон должен продемонстрировать, что не поддерживает сепаратистские силы на Тайване, и прекратить поставлять вооружения острову.

Ранее Тайвань зафиксировал приближение летательных аппаратов и кораблей КНР.