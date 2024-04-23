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На Украине министра аграрной политики подозревают в захвате государственной земли

«Страна.ua»: министра Сольского подозревают в незаконном захвате госземель

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НАБУ

Национальное антитеррористическое бюро Украины (НАБУ) подозревает министра аграрной политики и бывшего главу аграрного комитета Верховной рады Николая Сольского в незаконном захвате государственных земель. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

«По данным следствия, в 2017-2021 годах он незаконно завладел государственной землей в Сумской области на 291 млн грн и пытался завладеть землей еще на 190 млн грн», — говорится в сообщении.

До этого украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на компанию «Опендабот» сообщало, что Львовская область Украины третий год подряд возглавляет рейтинг коррупции регионов страны. В 2023 году во Львовской области было зафиксировано 192 случая коррупционных правонарушений. На втором месте — Киевская область, на третьем — Одесская. В Киеве было раскрыто 137 коррупционных нарушений.

Самым распространенным коррупционным нарушением стала взятка за действие или бездействие представителя власти.

Ранее Госдеп США заявлял о многочисленных случаях нарушения прав человека на Украине.

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