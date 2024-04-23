Молдавский оппозиционный политик Илан Шор заявил РИА Новости, что Евросоюз снабжает Молдавию оружием, чтобы превратить страну в поле боя.

По словам политика, ЕС уже четыре-пять лет фактически полноценно правит Молдавией.

«Все, что мы увидели, — это нищета, бедность, разруха, насыщение оружием и подготовка нас к очередному полю боя», — подчеркнул Шор.

Он пояснил, что ЕС любит создавать и провоцировать конфликты не на своей территории, поэтому сейчас альянс насыщает Молдавию оружием. По его словам, в страну было завезено оружия на $600 млн.

Шор полагает, что на территории Молдавии может быть спровоцирован конфликт с Приднестровьем, чье население на 60% состоит из русских и украинцев.

До этого лидер партии «Возрождение» Наталья Параска говорила, что спецслужба Молдавии пригрозила ей уголовной ответственностью из-за того, что она посещала Москву. Служба информации безопасности (СИБ) Молдавии вызывала на допрос Параску 22 апреля.

Ранее стало известно, что переговоры по вступлению Украины и Молдавии в ЕС могут затянуться.