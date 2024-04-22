В Госдуме призвали ужесточать ответственность за продажу вейпов

Продавцы вейпов не планируют соблюдать закон, поэтому необходимо следовать по пути ужесточения ответственности. Об этом в интервью Дума ТВ заявил глава комитета Государственной думы РФ по молодежной политике Артем Метелев.

«Во-первых, это запрет на продажу вейпов в павильонах. Вот эти островки, которые вы видели в торговых центрах, где продаются яркие никотинсодержащие устройства, должны быть запрещены. Вейпы должны продаваться только в магазинах, супермаркетах, где будут проверять в том числе их на соответствие маркировки», — сказал Метелев.

Он также отметил, что в случае выявления нарушения необходимо будет ввести право приостановки работы торговой точки.

До этого Метелев сообщил, что законопроект об ужесточении ответственности за продажу вейпов уже готов и в скором времени будет внесен в Госдуму.

В начале апреля депутаты от фракций ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия — За правду» и «Новые люди» разработали законопроект о запрете розничной продажи вейпов в России «в целях народосбережения».

Как отмечают авторы документа, число подростков, использующих вейпы, на начало 2023 года выросло в 10 раз по сравнению с 2011 годом. Согласно пояснительной записке, вейпинг пропагандируется как безопасная альтернатива обычным сигаретам, однако он наносит непоправимый вред здоровью как самого курящего, так и окружающих его людей.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил повысить штрафы за продажу вейпов детям и подросткам.