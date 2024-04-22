Российский посол не получил ответа на вопросы по делу о шпионаже

Российская сторона во время беседы в МИД Германии не получила ответа ни на один из вопросов, которые касаются задержания подозреваемых в работе на спецслужбы РФ. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на посла России в ФРГ Сергея Нечаева.

«В ходе беседы в МИД ФРГ 18 апреля 2024 года мы не получили ответа ни на один поставленный вопрос», — отметил дипломат.

Он уточнил, что немецкая сторона не назвала имена и не подтвердила наличие российского гражданства у задержанных. Вместо этого в германском внешнеполитическом ведомстве Нечаева предупредили о недопустимости «подобной активности» на территории ФРГ. Германская сторона пригрозила возможными «дополнительными мерами» в ходе расследования.

Накануне стало известно, что в ФРГ трех граждан заподозрили в шпионаже на Китай. По версии германской Генпрокуратуры, один из задержанных «собирал в ФРГ информацию об инновационных технологиях, которые можно использовать в военном деле».

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