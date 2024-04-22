Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пресс-секретарь главы Калининградской области опроверг сообщения о его отставке

Представитель главы Калининградской области: новости об уходе Алиханова неверны

close
100%
Артем Сизов/«Газета.Ru»

Сообщения о том, что губернатор Калининградской области Антон Алиханов в ближайшее время покинет свой пост и пойдет на повышение, не соответствуют действительности. Об этом заявил пресс-секретарь главы региона Дмитрий Лысков, передает РИА Новости.

Таким образом он прокомментировал публикацию в газете «Ведомости», в которой со ссылкой на несколько источников сообщалось о скором переходе Алиханова на работу на федеральном уровне. При этом источники заявили, что перевод в Москву также ожидает губернатора Иркутской области Игоря Кобзева и главу Нижегородской области Глеба Никитина.

«У областного правительства такой информации нет. Очередные слухи о кадровой ситуации в Калининградской области мы не комментируем», — подчеркнул Лысков, общаясь с журналистами.

Антон Алиханов впервые занял пост главы региона в сентябре 2017 года. На тот момент ему было 30 лет.

В сентябре 2022 года политика переизбрали на новый срок. Он оставался самым молодым среди руководителей российских регионов до того, как Дмитрий Артюхов получил должность губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).

Ранее Путин похвалил Алиханова за продвижение местных брендов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами