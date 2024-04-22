Пресс-секретарь главы Калининградской области опроверг сообщения о его отставке

Сообщения о том, что губернатор Калининградской области Антон Алиханов в ближайшее время покинет свой пост и пойдет на повышение, не соответствуют действительности. Об этом заявил пресс-секретарь главы региона Дмитрий Лысков, передает РИА Новости.

Таким образом он прокомментировал публикацию в газете «Ведомости», в которой со ссылкой на несколько источников сообщалось о скором переходе Алиханова на работу на федеральном уровне. При этом источники заявили, что перевод в Москву также ожидает губернатора Иркутской области Игоря Кобзева и главу Нижегородской области Глеба Никитина.

«У областного правительства такой информации нет. Очередные слухи о кадровой ситуации в Калининградской области мы не комментируем», — подчеркнул Лысков, общаясь с журналистами.

Антон Алиханов впервые занял пост главы региона в сентябре 2017 года. На тот момент ему было 30 лет.

В сентябре 2022 года политика переизбрали на новый срок. Он оставался самым молодым среди руководителей российских регионов до того, как Дмитрий Артюхов получил должность губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).

Ранее Путин похвалил Алиханова за продвижение местных брендов.