В правящей партии Молдавии отреагировали на съезд оппозиционеров в Москве

В правящей партии Молдавии «Действие и солидарность» (PAS) осудили съезд оппозиционеров республики в Москве. Об этом пишет Telegram-канал портала NewsMaker со ссылкой на пресс-секретаря политического объединения Адриану Влас.

Влас сочла «позором находиться в Москве», когда весь мир осуждает Кремль за «варварские» боевые действия на территории Украины.

«Молдова уверенно идет к членству в ЕС, где царят мир, процветание и справедливое правосудие», — заявила она.

Ранее стало известно, что в Москве проходит съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление республики в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Собрание проходит в одной из гостиниц в центре столицы. Среди участников съезда заявлено несколько молдавских политиков, в том числе Илан Шор и лидеры партий «Возрождения» и VICTORIE.

До этого оппозиционный политик Илан Шор заявил, что представители оппозиции вынуждены проводить съезд в России, так как на данный момент Молдавия представляет собой «захваченное государство, где сформирован ГУЛАГ».

Ранее глава Гагаузии заявила, что не знает, пустят ли ее в Молдавию.