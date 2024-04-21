Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул заявила, что не знает, сможет ли она вернуться на родину после возвращения из Москвы. Ее слова приводит ТАСС.

По ее словам, под руководством президента Молдавии Майи Санду на представителей Гагаузии заводятся уголовные дела.

«Мы не знаем, как мы долетим домой, пустят ли нас на нашу родину», — заявила она.

Гуцул отметила, что имеет только гражданство Молдавии, в отличие от правящей верхушки республики.

Также она подчеркнула, что ценности, которые навязывают власти Евросоюза, являются чуждыми для молдаван и гагаузов.

«Я, как гагаузка, этого не понимаю. Нам, гагаузам, нам, молдаванам, это чуждо», — сказала она.

21 апреля стало известно, что Гуцул прибыла в Москву на съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление республики в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Среди участников съезда заявлено несколько молдавских политиков, в том числе Илан Шор и лидеры партий «Возрождения» и VICTORIE.

Ранее Гуцул заявила о выходе аграриев Гагаузии на российский рынок.