Конгресс США начал рассмотрение законопроектов по помощи Украине

В рамках внеплановой субботней сессии палата представителей конгресса США приступила к рассмотрению перечня законопроектов, в число которых входит выделение дополнительной помощи Украине, поддержка Израиля, Тайваня, а также ужесточение санкций против Российской Федерации и Ирана. Об этом пишет РИА Новости.

Как сообщается, заседание началось в 09.00 по местному времени (16.00 мск) с рассмотрения законопроекта H.R. 8038 «Мир через силу в 21-м веке». Этот документ наделяет президента Соединенных Штатов полномочиями по введению новых санкций против РФ и Ирана.

В законопроекте содержатся положения о конфискации российских активов, включая «запрет на разморозку» суверенных активов РФ, «полномочия по обеспечению компенсации Украине с использованием захваченных российских активов», а также их использование «для восстановления Украины».

Вслед за этим документом палата представителей рассмотрит законопроект о поддержке союзников США в Индо-Тихоокеанском регионе. Затем конгрессмены рассмотрят пакет нового финансирования Киева.

До этого газета The Washington Post со ссылкой на источники написала, что американское оружие для Вооруженных сил Украины (ВСУ) уже готово к отправке на Украину, Пентагону потребуется меньше недели после одобрения помощи Киеву от Вашингтона для того, чтобы начать отправку вооружения украинской армии.

Ранее в НАТО призвали «копать глубже» для помощи Украине.